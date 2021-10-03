«Сан-Хосе» отправил Мельничука и Князева в фарм-клуб

«Сан-Хосе Шаркс» отправил голкипера Алексея Мельничука и защитника Артемия Князева в фарм-клуб, сообщает официальный сайт «Сан-Хосе».



Российские хоккеисты начнут сезон в Американской хоккейной лиге за «Сан-Хосе Барракуда».



Отметим, что в лагере «Шаркс» остаётся 30 игроков, в том числе защитник Николай Кныжов и нападающий Александр Барабанов.

В прошедшем сезоне Мельничук провёл 17 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, а также сыграл три матча в Национальной хоккейной лиге за основную команду «Сан-Хосе».

Князев провёл два матча в МХЛ за «Ирбис», где забросил одну шайбу, принял участие в пяти встречах ВХЛ за «Барс» и набрал в них четыре очка: забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Также защитник выступал в Главной хоккейной юниорской лиге Квебека за «Шикутими Садженинс» и провёл 11 матчей в регулярном чемпионате, где заработал 18 очков (5+13), а также шесть игр в плей-офф, где набрал девять баллов (4+5).