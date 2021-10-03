Василевский, Сергачёв и Кучеров сыграли в гольф

Российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров сыграли в гольф.

Сергачёв опубликовал в «Инстаграм» видео, как Василевский наносит удар.

Напомним, в финале Кубка Стэнли – 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах. «Лайтнинг» взяли трофей второй год подряд.



В плей-офф Сергачёв сыграл в 23 матчах, сделав три голевые передачи при полезности «0». Кучеров не играл в регулярном чемпионате из-за травмы, а в розыгрыше Кубка Стэнли — 2021 принял участие в 23 играх, набрав 32 (8+24) балла при общей полезности «+6». Василевский принял участие в 23 играх плей-офф, выиграв 16 из них, пропуская в среднем 1,90 шайбу за игру и отбивая 93,7% бросков.