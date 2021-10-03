Как завершится битва двух главных лидеров КХЛ?
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Сегодня, 3 октября, в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
После 12 игр бело-голубые набрали 22 очка и лидируют в таблице Западной конференции, имея в активе только одно поражение – от нижегородского «Торпедо».
«Металлург» также с 22 баллами после 12 встреч также занимает первое место, но на Востоке. «Магнитка» уступила только уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:7).
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится битва двух главных лидеров КХЛ?»
Напомним, что в параллельном матче «Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым».
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