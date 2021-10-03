Бержевен готов покинуть «Монреаль», если его не устроит контрактное предложение

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен может не продлить контракт с клубом, если тот не примет его условия, сообщает Sportsnet.
Сообщалось, что «Монреаль» был готов продлить контракт со специалистом на три года. По последним данным, менеджер хочет получить контракт на 4-5 лет с зарплатой свыше $ 3 млн.
Эти условия примерно соответствуют тем, что недавно получил Жюльен Брисбуа в «Тампа-Бэй Лайтнинг» – продление контракта на 5 лет с зарплатой около $ 3,5 млн.
В минувшем сезоне «Монреаль» впервые с 1993 года дошел до финала Кубка Стэнли, в котором уступил как раз «Лайтнинг». Сезон-2021/2022 может стать последним для Бержевена по его действующему соглашению. В том случае, если его не устроит предложение «Канадиенс», он готов покинуть клуб.
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