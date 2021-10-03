Павел Зубов: «Ак Барс» играет для болельщиков, а они любят хорошую комбинационную игру

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым», который состоится сегодня, 3 октября, на «Татнефть Арене». Начало игры – в 17:00.

«После нашей с ними серии в плей-офф тренеры, менеджмент уфимцев говорили в интервью, что хотят стабилизировать состав с целью равномерного распределения нагрузки на все звенья. На старте сезона это прослеживалось, только с «Сибирью» легионеры провели на льду по 22 с лишним минуты. Но там нужно было вытаскивать матч. Посмотрели эту встречу – «Сибирь» играла очень самоотверженно. Видимо, это наложило свой отпечаток. А так что они декларировали, то и прослеживается. Видим, как команда взяла старт, кто набирает очки – нет такого, что всё висит на одной пятёрке.

«Салават» стал более ровным, отсюда и такой результат на старте сезона. Мы готовимся к этой игре со всеми нюансами и переменами: можно ждать угрозу минимум от трёх пятёрок. Команда хорошо прессингует, имеет хорошее большинство, активное меньшинство. Будет хорошая игра, которую ждут зрители. Специалисты, СМИ говорят, что «Зелёное дерби» – украшение сезона. Обе команды подтвердят это на льду сегодня вечером.

Тренерский штаб, старожилы команды и то «электричество», которое будет в раздевалке, сыграют свою роль в подготовке новичков к их первому «Зелёному дерби».

Оборона – это фундамент, от неё нужно отталкиваться, хотя, конечно, это не должно быть панацеей. Мы играем для болельщиков, а они любят хорошую комбинационную игру. Нужна игра в зоне атаки, а не сидеть и отбрасываться. Но фундамент есть фундамент, никто не начинает строить дом с крыши. Быстрые переходы от обороны к атаке, выходы из-под давления – всё сегодня должно быть чётко и слаженно. Только так можно победить эту команду», – цитирует Зубова официальный сайт «Ак Барса».