КХЛ оштрафовала Шейна Принса за симуляцию в матче с «Металлургом»

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Шэйна Принса наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне Принс провёл 13 матчей в составе «Автомобилиста» и набрал в них шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

После 13 матчей екатеринбуржцы набрали 13 очков и сейчас занимают пятое место в таблице Восточной конференции. В последних четырёх матчах подопечные Билла Питерса проиграли «Трактору», «Барысу», «Салавату Юлаеву» и «Металлургу».

Ближайший матч команда проведёт на домашней арене 4 октября с «Авангардом».