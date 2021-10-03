Экс-голкипер «Авангарда» Фурх подписал контракт с «Ферьестадом»

Экс-голкипер «Авангарда» и минского «Динамо» Доминик Фурх подписал контракт с шведским клубом «Ферьестад».



«Появилась возможность, и после того, как мы оценили ситуацию, мы решили попробовать подписать контракт с Домиником.



Мы давно обсуждали его переход, чувствовали, что нам нужно усилить вратарскую команду, так как у нас есть цель выйти в плей-офф.



Он действительно хороший вратарь, который раньше играл в КХЛ. Он провёл отличный сезон в «Эребру», когда в последний раз был в Швеции, поэтому мы чувствуем, что получаем безопасность в нём. Мы также много разговаривали с людьми из окружения Доминика, как на льду, так и вне льда. Для нас действительно важно знать, какого рода людей мы принимаем в команду», – цитирует генерального менеджера клуба Питера Якобссона официальный сайт клуба.