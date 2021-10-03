Стали иввестны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на «Зелёное дерби»
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Стали известны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на матч в рамках регулярного чемпионата-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Матч пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», начало — в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ак Барс»:
Бобков (Ахтямов);
Кэмпфер — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
Журавлёв — Юдин, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;
Лямкин — Адамчук, Уил — Сафонов — Воронков;
Рукавишников, Тарасов — Линдхольм — Петров — Кателевский.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Шарыченков);
Ларсен — Мухамадуллин, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Зубарев, Плэтт — Хохряков — Башкиров;
Лисовец — Бирюков, Алалыкин — Картаев — Лукин.
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