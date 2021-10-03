Стали иввестны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на «Зелёное дерби»

Стали известны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на матч в рамках регулярного чемпионата-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Матч пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», начало — в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ак Барс»:



Бобков (Ахтямов);



Кэмпфер — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;

Журавлёв — Юдин, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;

Лямкин — Адамчук, Уил — Сафонов — Воронков;

Рукавишников, Тарасов — Линдхольм — Петров — Кателевский.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Шарыченков);



Ларсен — Мухамадуллин, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Панин — Зубарев, Плэтт — Хохряков — Башкиров;

Лисовец — Бирюков, Алалыкин — Картаев — Лукин.