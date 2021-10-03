«Тампа» ведёт переговоры о новом контракте с Купером

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер может подписать новый контракт с клубом.
Как сообщает The Athletic, 54-летний специалист и руководство «молний» ведут переговоры о заключении нового соглашения. В марте 2019 года Купер подписал трёхлетний контракт с «Тампой» с зарплатой около $ 3,5 млн в год.
Напомним, Купер работает в клубе с 2013 года. При нём «Тампа» одержала две победы подряд в Кубке Стэнли (2020 и 2021 годы). Также Купер возглавит сборную Канады на предстоящих Олимпийских играх 2022 года, если в них примут участие игроки НХЛ.
Ранее «Лайтнинг» договорились о продлении контракта с генеральным менеджером клуба Жюльеном БрисБуа.
Новый сезон Национальной хоккейной лиги начнётся 13 октября двумя матчами: «Тампа-Бэй» примет «Питтсбург Пингвинз», «Вегас Голден Найтс» встретится с дебютантом лиги «Сиэтлом Кракен».
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