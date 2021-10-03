Шипачёв в игре с «Металлургом» набрал очки в 13-м матче подряд

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с магнитогорским «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. Счёт к середине второго периода — 1:2 в пользу гостей.



На 23-й минуте встречи хозяева сравняли счёт усилиями канадского нападающего Роба Клинкхаммера. Авторами голевой передачи выступили Эрик О'Делл и Вадим Шипачёв.

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Вадим Шипачёв набрал очки в 13-м матче подряд. В 13 матчах текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги россиянин забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 28 очков.