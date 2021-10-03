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«Ак Барс» в матче с «Салаватом» открыл счёт в меньшинстве после ошибки Мухамадуллина

«Ак Барс» в матче с «Салаватом» открыл счёт в меньшинстве после ошибки Мухамадуллина
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра проходит в Казани на «Татнефть-Арене». На 12-й минуте второго периода счёт 1:0 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче на 18-й минуте первого периода в меньшинстве открыл форвард хозяев Артём Галимов, воспользовавшись ошибкой защитника «Салавата» Шакира Мухамадуллина. Сергей Шмелёв ошибся в передаче — Галимов подхватил шайбу, на скорости влетел в зону, красиво обыграл Мухамадуллина и с кистей бросил под перекладину.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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