Шипачёв удалён до конца матча с «Металлургом» за удар в пах Земчёнка

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с магнитогорским «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. На 15-й минуте второго периода счёт — 1:2 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв получил удаление 5+20 минут за удар в пах защитника «Металлурга» Артёма Земчёнка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Ранее 34-летний форвард сделал голевую передачу, набрав очки в 13-м матче подряд. В 13 играх текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги россиянин забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 28 очков.
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