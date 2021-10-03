СКА одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком»

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».



Счёт во встрече на 38-й минуте открыл форвард Кирилл Марченко, реализовавший буллит. На последней минуте в пустые ворота отправил шайбу форвард Данила Моисеев, установив окончательный счёт.



Отметим, в матче за хозяев дебютировал канадский защитник Мэт Робинсон.



СКА после 13 проведённых встреч набрал 19 очков, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» имеет в своём активе 11 баллов после 13 матчей, находясь на седьмой строчке таблицы Востока.



В следующем матче, который состоится во вторник, 5 октября, СКА сыграет дома с «Локомотивом». «Нефтехимик» в четверг, 7 октября, примет минское «Динамо».