СКА одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком»

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
Счёт во встрече на 38-й минуте открыл форвард Кирилл Марченко, реализовавший буллит. На последней минуте в пустые ворота отправил шайбу форвард Данила Моисеев, установив окончательный счёт.
Отметим, в матче за хозяев дебютировал канадский защитник Мэт Робинсон.
СКА после 13 проведённых встреч набрал 19 очков, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» имеет в своём активе 11 баллов после 13 матчей, находясь на седьмой строчке таблицы Востока.
В следующем матче, который состоится во вторник, 5 октября, СКА сыграет дома с «Локомотивом». «Нефтехимик» в четверг, 7 октября, примет минское «Динамо».
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