«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в первом «Зелёном дерби» сезона

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Игра прошла в Казани на «Татнефть-Арене».
Счёт в матче на 23-й минуте в меньшинстве открыл форвард хозяев Артём Галимов, подхватив шайбу после ошибки Сергея Шмелёва в передаче, на скорости влетев в зону, обыграв Мухамадуллина и с кистей бросив под перекладину.
Вторую шайбу казанцев на последней минуте встречи в пустые ворота забросил Александр Бурмистров.
«Ак Барс» после 14 матчей набрал 20 очков, «Салават Юлаев» потерпел третье поражение в сезоне, имея в своём активе также 20 баллов после 13 сыгранных встреч.
В следующем матче «Ак Барс» встретится дома с минским «Динамо». Встреча состоится во вторник, 5 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».
- 3 октября 2021
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