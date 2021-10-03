Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в первом «Зелёном дерби» сезона

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в первом «Зелёном дерби» сезона
Комментарии

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Игра прошла в Казани на «Татнефть-Арене».

Счёт в матче на 23-й минуте в меньшинстве открыл форвард хозяев Артём Галимов, подхватив шайбу после ошибки Сергея Шмелёва в передаче, на скорости влетев в зону, обыграв Мухамадуллина и с кистей бросив под перекладину.

Вторую шайбу казанцев на последней минуте встречи в пустые ворота забросил Александр Бурмистров.

«Ак Барс» после 14 матчей набрал 20 очков, «Салават Юлаев» потерпел третье поражение в сезоне, имея в своём активе также 20 баллов после 13 сыгранных встреч.

В следующем матче «Ак Барс» встретится дома с минским «Динамо». Встреча состоится во вторник, 5 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Галимов – 17:55' (4x5)   2:0 Бурмистров (Адамчук, Рукавишников) – 59:05' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021