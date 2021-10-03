«Спартак» всухую обыграл в домашней встрече «Северсталь»
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Московский «Спартак» одержал домашнюю победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над череповецкой «Северсталью» со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Матч прошёл на стадионе «Мегаспорт» в Москве.
Нападающий хозяев Сергей Широков открыл счёт на 17-й минуте встречи, воспользовавшись передачей от Семёна Ручкина. Удвоил преимущество подопечных Бориса Миронова форвард Джейк Виртанен, ему ассистировал Йори Лехтеря.
«Спартак» после 14 матчей набрал 16 очков, «Северсталь» имеет в своём активе 13 баллов после 13 сыгранных встреч.
В следующем матче красно-белые во вторник, 5 октября, сыграют дома с «Металлургом». «Северсталь» в четверг, 7 октября, примет ярославский «Локомотив».
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