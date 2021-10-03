Мищенко и Горбунов подрались в матче «Сочи» — «Динамо» Минск

ХК «Сочи» уступил в дебютном для Андрея Назарова в качестве главного тренера клуба матче минскому «Динамо» (3:7). Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Большой».



В концовке третьего периода состоялась драка между нападающим гостей Романом Горбуновым и защитником хозяев Иваном Мищенко. Оба игрока получили штраф в пять минут.



Напомним, новый главный тренер «Сочи» Андрей Назаров во время игровой карьеры являлся тафгаем.

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«Сочи» после 14 матчей набрало восемь очков, занимая последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» провело 12 встреч и имеет в активе 15 очков, расположившись на шестой строчке таблицы Запада.



В следующей игре «Сочи» встретится дома с «Салаватом Юлаевым» (вторник, 5 октября). «Динамо» в этот же день в гостях сыграет с «Ак Барсом».