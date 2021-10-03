Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал удаление Шипачёва до конца матча

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением об удалении форварда клуба Вадима Шипачёва в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:4).



«Любое удаление ломает игру. А что касается переформатирования, то оно коснулось не только первой тройки – там много изменений было. По моменту вы всё видели – там не было никакого злого умысла. Просто поднимал клюшку, бывают такие вещи», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Во встрече с «Магниткой» Шипачёв набрал очки в 13-м матче подряд. В 13 играх текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги россиянин забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 28 очков.