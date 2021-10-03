Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал удаление Шипачёва до конца матча

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал удаление Шипачёва до конца матча
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением об удалении форварда клуба Вадима Шипачёва в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:4).

«Любое удаление ломает игру. А что касается переформатирования, то оно коснулось не только первой тройки – там много изменений было. По моменту вы всё видели – там не было никакого злого умысла. Просто поднимал клюшку, бывают такие вещи», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Во встрече с «Магниткой» Шипачёв набрал очки в 13-м матче подряд. В 13 играх текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги россиянин забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 28 очков.

Главную звезду КХЛ выгнали с матча за удар между ног! Шипачёв спорил с судьями, но тщетно Главную звезду КХЛ выгнали с матча за удар между ног! Шипачёв спорил с судьями, но тщетно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021