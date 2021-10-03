Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал удаление Шипачёва до конца матча
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением об удалении форварда клуба Вадима Шипачёва в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:4).
«Любое удаление ломает игру. А что касается переформатирования, то оно коснулось не только первой тройки – там много изменений было. По моменту вы всё видели – там не было никакого злого умысла. Просто поднимал клюшку, бывают такие вещи», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Во встрече с «Магниткой» Шипачёв набрал очки в 13-м матче подряд. В 13 играх текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги россиянин забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 28 очков.
Комментарии
- 3 октября 2021
-
20:50
-
20:38
-
20:34
-
20:32
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
20:04
-
20:02
-
20:00
-
19:46
-
19:43
-
19:34
-
19:24
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:03
-
18:21
-
18:08
-
18:03
-
17:46
-
17:16
-
16:54
-
16:36
-
16:19
-
15:33
-
15:24
-
14:19
-
13:20
-
13:03
-
12:33
-
12:00
Партнерский контент