Вудкрофт — о матче с «Сочи» Назарова: знали, что сегодня будет много эмоций

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (7:3).



«Знали, что сегодня будет много эмоций. «Сочи» это команда, которая хорошо играет в силовой хоккей, и наши игроки с этим справились. Также мы хорошо подошли к этой встрече, нам удалось сделать то, что планировали. У нас были глупые удаления, которые дали хозяевам возможность вернуться в игру. Так получилось.



Во втором периоде смогли показать намного лучший хоккей, было несколько смен, где мы были в зоне соперника, которые позволили забросить нам несколько шайб, и сделали результат в этой игре.



Перед третьим периодом поговорили с командой, что нужно довести по победы, показать свою лучшую игру. Думаю, парни справились с этим. Доволен результатом, доволен нашей игрой сегодня», — приводит слова Вудкрофта телеграм-канал «Белорусский хоккей».