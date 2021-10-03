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Назаров: в поражении «Сочи» есть моя вина. Переборщил с психологическими вливаниями

Назаров: в поражении «Сочи» есть моя вина. Переборщил с психологическими вливаниями
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:7).

«Игра в целом не по счёту. Ребята сегодня бились, старались. Я им благодарен. Тут немножко моя вина. Переборщил с психологическими вливаниями. Непонятно, где нужно было остановиться, но пока притормозим с ним. Понравилось, что было 28 силовых приёмов, три гола в большинстве. Эмоции перехлестнули. У многих ребят отказали ноги от сильного желания победить. Будем надеяться, пройдёт пару дней, всё наладится и заиграем в полную силу.

Заменить Хелльберга после четвёртой шайбы? Всё-таки там были скрины, его вины особой нет. Получили небольшое наложение. Не вывели шайбу раза три. Такое случается. Никого не виню. Были хорошие моменты. Много удалялись, но это было из-за большого желания победить», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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