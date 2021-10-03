Назаров: даже не понял, как стал опять ругаться. Вроде не хотел, но началось

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в игре с минским «Динамо» (3:7).
«Когда проходит два-три года без тренерства, то что-то теряется. Но прошло пять минут, два удаления мы отстояли я всё вернулось. Я даже не понял, как стал опять ругаться (смеётся). Вроде не хотел ругаться, но опять всё началось. Пытался что-то поднять, перекрутить, но провёл очень много [психологических] вливаний. Будем надеяться, что всё наладится.
Работаем с тем, что есть. Рад, что у меня есть такие ребята хорошие. Молодые, перспективные. Пытаюсь им привить правильный хоккей, активный. Он очень энергозатратный. Поэтому займёт два-три матча, чтобы тело привыкло работать, вести больше силовой борьбы. Нужно немножко времени. С ребятами всё нормально», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 3 октября 2021
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