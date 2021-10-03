Клинкхаммер — о Шипачёве: лучший игрок в этом мире, его можно сравнить с Бекстрёмом

Нападающий московского «Динамо» Роб Клинкхаммер прокомментировал итоги встречи с «Металлургом» (2:4), а также сравнил Вадима Шипачёва с Никласом Бекстрёмом.



«Большая игра для нас, встречались две топовые команды. Мы медленно начали в этом матче, плоско действовали, допускали глупые ошибки. Не хватило энергии и всё складывалось не так, как мы планировали. Играли не в свой хоккей. А «Металлург» наоборот можно похвалить за то, что сегодня так здорово действовали.



Пару игр назад я уже забрасывал, но шайбу не засчитали. Не хватало удачи. Но я уже не так молод, чтобы концентрироваться на своей личной статистике, меня интересует командная игра. Нужно помогать. Поэтому самое главное для меня, когда команда выигрывает, проявляет себя в полной мере — вот это для меня сейчас имеет значение.



Шипачёв лучший игрок в этом мире, у него самые классные передачи, какие только можно придумать. Удивляет, как он может себя чувствовать без давления в любой ситуации. Он классно играет. Его можно сравнить с Никласом Бекстрёмом, который играет за «Вашингтон Кэпиталз» и также не паникует, что бы ни произошло. Всё, что мне остается делать, это стоять у ворот, Вадик даёт мне пас, и я использую эту возможность. Мы друг другу киваем головой, и я понимаю, что есть контакт и взаимодействие.



Он капитан, лидер команды и лиги. Конечно, все мы ошибаемся, но я не видел конкретно, что произошло в том моменте. Мы пытались без него как-то исправить ситуацию, прибавить, но где-то не дожали. Да, без него было тяжело», — цитирует Клинкхаммера пресс-служба клуба.