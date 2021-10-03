Брагин прокомментировал победу СКА в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (2:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Непростой матч. «Нефтехимик» – быстрая молодая команда, поэтому мы сегодня сыграли на результат, терпеливо.Такие матчи тоже надо уметь играть. Самое главное – победили.



Сегодня за СКА дебютировал Мэт Робинсон? Он приехал в хороших кондициях. Да, немного не хватает игровой практики, ему нужно две-три игры. Он на всех позициях хорошо играет – и в большинстве, и в меньшинстве», – приводит слова Брагина официальный сайт клуба.



СКА после 13 проведённых встреч набрал 19 очков, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче, который состоится во вторник, 5 октября, петербуржцы сыграют дома с «Локомотивом».