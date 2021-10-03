Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонтьев: «Нефтехимику» не хватает мастерства, хитрости и выдержки

Леонтьев: «Нефтехимику» не хватает мастерства, хитрости и выдержки
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о поражении в матче со СКА (0:2).

«Интересный матч. Хотя голов было и мало, матч получился зрелищным. В первом периоде парни выстояли в меньшинстве, молодцы. Во втором было большинство, которое и стало, считаю, определяющим моментом: не забили сами и пропустили контратаку. У нас опять слабая реализация голевых моментов. Будем забивать – будут победы. Пока результат отрицательный.

За последние три матча мы забросили всего 3 шайбы? Мы усердно работаем на тренировках над всеми компонентами. И шайбы, и победы придут. Сегодня было много голевых моментов. Не хватает мастерства, хитрости, выдержки», — приводит слова Леонтьева официальный сайт СКА.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021