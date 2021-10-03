Леонтьев: «Нефтехимику» не хватает мастерства, хитрости и выдержки
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о поражении в матче со СКА (0:2).
«Интересный матч. Хотя голов было и мало, матч получился зрелищным. В первом периоде парни выстояли в меньшинстве, молодцы. Во втором было большинство, которое и стало, считаю, определяющим моментом: не забили сами и пропустили контратаку. У нас опять слабая реализация голевых моментов. Будем забивать – будут победы. Пока результат отрицательный.
За последние три матча мы забросили всего 3 шайбы? Мы усердно работаем на тренировках над всеми компонентами. И шайбы, и победы придут. Сегодня было много голевых моментов. Не хватает мастерства, хитрости, выдержки», — приводит слова Леонтьева официальный сайт СКА.
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