«Питтсбург» одержал крупную победу в предсезонном матче с «Детройтом»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась выставочная встреча перед стартом регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз», в которой победу одержали хозяева со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер, Крис Летанг, Дэнтон Хайнен, а также дубль оформил Каспери Капанен. Единственную шайбу в составе «Детройта» забросил Пиус Сутер.



Российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников провёл на площадке 15.44, заработав две минуты штрафа и не набрав результативных баллов при показателе полезности "-2".



В среду, 6 октября, «Питтсбург» сыграет в предсезонном матче с «Баффало», «Детройт» во вторник, 5 октября — с «Чикаго».