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«Питтсбург» одержал крупную победу в предсезонном матче с «Детройтом»

«Питтсбург» одержал крупную победу в предсезонном матче с «Детройтом»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась выставочная встреча перед стартом регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз», в которой победу одержали хозяева со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер, Крис Летанг, Дэнтон Хайнен, а также дубль оформил Каспери Капанен. Единственную шайбу в составе «Детройта» забросил Пиус Сутер.

Российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников провёл на площадке 15.44, заработав две минуты штрафа и не набрав результативных баллов при показателе полезности "-2".

В среду, 6 октября, «Питтсбург» сыграет в предсезонном матче с «Баффало», «Детройт» во вторник, 5 октября — с «Чикаго».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Картер (Раст, Хайнен) – 03:45' (5x5)   2:0 Капанен (Марино, Хайнен) – 12:56' (5x4)   2:1 Suter (Фаббри, Истерли) – 15:46' (5x3)   3:1 Летанг (Марино) – 24:23' (5x5)   4:1 Хайнен (Раст, Картер) – 35:15' (5x5)   5:1 Капанен (Родригес, Цукер) – 46:45' (5x5)
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