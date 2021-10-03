Никитин — о победе над «Барысом»: неоднозначная игра. Работы достаточно, но парни молодцы

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:3).



«Неоднозначная игра. Думаю, ни одна из команд не контролировала ход матча. Со второго периода стали лучше играть, второй период остался за нами. Первый провели плохо, сейчас подумаем, с чем связано. В третьем периоде при ничейном счёте было желание выиграть, вовремя забили гол. Работы достаточно, но парни молодцы, сражались — это самое главное.



Игра Даниила Исаева и почему решил дать отдохнуть Паскуале? Потому что Паскуале сыграл все матчи. Нужно не просто дать шанс, а второй вратарь обязательно должен быть в тонусе. Считаю, Исаев сыграл сегодня здорово, много ключевых сейвов сделал. Ему было непросто, понятно, но он молодец, справился.



В третьем периоде поменял местами Павла Кудрявцева и Степана Никулина? Там было пару вбрасываний в нашей зоне, выпускали Артёма Ильенко в центре, а Павел Кудрявцев чуть опытнее, чем Степан Никулин. Смена на смену наложились, никакого умысла не было. Игровая ситуация», — приводит слова Никитина пресс-служба клуба.