Разин: «Северсталь» выглядит удручающе. Виноваты все вместе, надо разобраться в ситуации

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о поражении в матче с московским «Спартаком» (0:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«После предпоследней игры в Риге сказал, что наш лучший в сезоне был второй период. После этого – всё как отрезало. Что в Хельсинки, начиная со второго периода, что сегодня – просто… Состояние команды удручающее, поэтому скажу так.
Виноваты мы все вместе. Надо разобраться в ситуации, потому что физика просто отсутствует. Надо переварить это всё, и двигаться дальше. Хочется «Спартак» поздравить с победой. Было всё организованно, практически шансов нам не дали», – приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».
В следующем матче «Северсталь» в четверг, 7 октября, примет ярославский «Локомотив».
- 3 октября 2021
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