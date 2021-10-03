Ларсен — о пятом поражении подряд от «Ак Барса»: всегда опустошён после такого

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:2).



«В Казани сложно играть против «Ак Барса». Сегодня проиграли. Двигаемся дальше. Я рад вернуться на лёд, была непростая игра. Не самый лучший матч в моём исполнении, постараюсь быстрее набрать форму.



Может быть, не хватило агрессии? Я не знаю. Думаю, мы играли неплохо, но просто нам не удалось забить. Были моменты, просто надо быть более голодными до голов.



Какие ощущения от пятого поражения подряд в матчах с «Ак Барсом»? Всегда опустошён после такого. На каждый матч настраиваемся, сегодня не получилось. Думаю, что мы вернём нужные эмоции через победы и снова будем на коне.



Нужно сконцентрироваться над теми решениями, которые помогут решить проблемы в атаке. То есть именно на нашей игре, а не на действиях соперника», – цитирует Ларсена «Горобзор.ру».