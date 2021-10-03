Форвард «Эдмонтона» выбыл на неопределённый срок из-за осложнений после коронавируса

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джош Арчибальд выбыл на неопределённый срок из-за миокардита.



«Главный тренер клуба Дэйв Типпет сообщил, что 28-летний нападающий летом переболел коронавирусом, на фоне болезни у него случились осложнения и ему был поставлен диагноз миокардит», — пишет в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.



Арчибальд в прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 52 матчах, сумев набрать в них 13 (7+6) очков при показателе полезности "+2". В плей-офф он провёл три игры, не отличившись результативными действиями.



Арчибальд был выбран на драфте 2011 года «Питтсбургом» под общим 174-м номером. Помимо «Пингвинз» и «Ойлерз», форвард также выступал за «Аризону».



Первый матч в новом сезоне НХЛ «Эдмонтон» сыграет дома 14 октября с «Ванкувером».