Форвард «Эдмонтона» выбыл на неопределённый срок из-за осложнений после коронавируса

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джош Арчибальд выбыл на неопределённый срок из-за миокардита.
«Главный тренер клуба Дэйв Типпет сообщил, что 28-летний нападающий летом переболел коронавирусом, на фоне болезни у него случились осложнения и ему был поставлен диагноз миокардит», — пишет в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.
Арчибальд в прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 52 матчах, сумев набрать в них 13 (7+6) очков при показателе полезности "+2". В плей-офф он провёл три игры, не отличившись результативными действиями.
Арчибальд был выбран на драфте 2011 года «Питтсбургом» под общим 174-м номером. Помимо «Пингвинз» и «Ойлерз», форвард также выступал за «Аризону».
Первый матч в новом сезоне НХЛ «Эдмонтон» сыграет дома 14 октября с «Ванкувером».
- 3 октября 2021
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