«Монреаль» подписал новый трёхлетний контракт с форвардом Эвансом

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джейк Эванс подписал новое соглашение с клубом.



Как сообщает официальный сайт «Хабс», заключенный контракт рассчитан сроком на три года. Среднегодовая зарплата составит $ 1,7 миллиона, общая сумма контракта – $ 5,1 млн.



В прошлом сезоне 25-летний форвард набрал 13 (3+10) результативных очков в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+2». В плей-офф хоккеист принял участие в семи играх, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при общей полезности «+3».



Эванс был выбран на драфте НХЛ 2014 года «Монреалем» в седьмом раунде под общим 207-м номером.



В новом сезоне НХЛ «Канадиенс» проведут первый матч в гостях 14 октября с «Торонто Мэйпл Лифс».