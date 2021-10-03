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«Монреаль» подписал новый трёхлетний контракт с форвардом Эвансом

«Монреаль» подписал новый трёхлетний контракт с форвардом Эвансом
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джейк Эванс подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт «Хабс», заключенный контракт рассчитан сроком на три года. Среднегодовая зарплата составит $ 1,7 миллиона, общая сумма контракта – $ 5,1 млн.

В прошлом сезоне 25-летний форвард набрал 13 (3+10) результативных очков в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+2». В плей-офф хоккеист принял участие в семи играх, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при общей полезности «+3».

Эванс был выбран на драфте НХЛ 2014 года «Монреалем» в седьмом раунде под общим 207-м номером.

В новом сезоне НХЛ «Канадиенс» проведут первый матч в гостях 14 октября с «Торонто Мэйпл Лифс».

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