Нападающий «Сочи» Точицкий рассказал, что Андрей Назаров поменял в команде

Нападающий «Сочи» Никита Точицкий прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (3:7).



«Результат сегодня не очень хороший. Все старались биться, самоотдача была. Много удалялись, захлестнули эмоции.



Провалили начало каждого периода? Да, вы правы, плохо начинали. Сложно сказать, почему так получилось. В следующей игре с «Салаватом» нужно поменьше удаляться, сегодня этого было очень много. Там хорошая команда, ребята хорошо играют в большинстве. Если будем удаляться столько же, сколько сегодня, то будет тяжело. Сегодня были и положительные моменты.



Понятно, что Андрей Викторович поменял какие-то моменты. Тактически, давление. Не сказать, что что-то кардинальное. Сказал, где нужно сделать акцент, тактические моменты», — передаёт слова Точицкого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.