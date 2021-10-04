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«Оттава» выставила экс-нападающего «Трактора» Оберга на драфт отказов

«Оттава» выставила экс-нападающего «Трактора» Оберга на драфт отказов
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28-летний шведский крайний нападающий «Оттавы Сенаторз» Понтус Оберг выставлен клубом на драфт отказов. Об этом информирует авторитетный североамериканский инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».

Напомним, он подписал контракт с «Сенаторз» в конце июля этого года, который действителен до окончания сезона-2021/2022, по нему хоккеист заработает $ 750 тыс.

Всего в НХЛ шведский форвард провёл 137 матчей и набрал 45 (17+28) очков при показателе полезности «-7» и 34 минутах штрафного времени. Он выступал за «Нэшвилл», «Эдмонтон», «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто».

В Континентальной хоккейной лиге Оберг сезон-2020/2021 провёл за челябинский «Трактор». В 49 матчах регулярного чемпионата 27-летний нападающий набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «0». В плей-офф Оберг сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

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