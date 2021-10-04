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Ассист Любушкина не помог «Аризоне» избежать поражения в матче с «Далласом»

Ассист Любушкина не помог «Аризоне» избежать поражения в матче с «Далласом»
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В предсезонном матче «Даллас Старз» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томас Харли, Джейми Бенн, Тай Делландреа, Джо Павелски, Тайлер Сегин и Радек Факса. Российский форвард «Старз» Александр Радулов дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Другой российский нападающий Денис Гурьянов сделал один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».

В составе «Аризоны» голы забили Шейн Гостисбер, Лиам О’Брайан и Кристиан Фишер. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Защитник Владислав Провольнев результативными действиями не отметился.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Гостисбер (Келлер) – 06:39' (5x4)   1:1 Harley (Bourque) – 11:03' (5x5)   2:1 Бенн (Сегин) – 18:35' (4x4)   2:2 O'Brien (Любушкин) – 20:20' (5x5)   2:3 Фишер (Jenik, Soderstrom) – 31:43' (5x5)   3:3 Dellandrea (Petrovic) – 34:22' (5x5)   4:3 Павелски (Хейсканен, Harley) – 44:02' (5x5)   5:3 Сегин (Хейсканен, Бенн) – 55:21' (5x4)   6:3 Факса (Бенн, Хейсканен) – 59:10' (5x5)
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