Ассист Любушкина не помог «Аризоне» избежать поражения в матче с «Далласом»

В предсезонном матче «Даллас Старз» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 6:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томас Харли, Джейми Бенн, Тай Делландреа, Джо Павелски, Тайлер Сегин и Радек Факса. Российский форвард «Старз» Александр Радулов дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Другой российский нападающий Денис Гурьянов сделал один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».
В составе «Аризоны» голы забили Шейн Гостисбер, Лиам О’Брайан и Кристиан Фишер. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Защитник Владислав Провольнев результативными действиями не отметился.
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