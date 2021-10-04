Ассист Любушкина не помог «Аризоне» избежать поражения в матче с «Далласом»

В предсезонном матче «Даллас Старз» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томас Харли, Джейми Бенн, Тай Делландреа, Джо Павелски, Тайлер Сегин и Радек Факса. Российский форвард «Старз» Александр Радулов дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Другой российский нападающий Денис Гурьянов сделал один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».

В составе «Аризоны» голы забили Шейн Гостисбер, Лиам О’Брайан и Кристиан Фишер. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Защитник Владислав Провольнев результативными действиями не отметился.