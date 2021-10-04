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Мисхат Фахрутдинов: для нас, динамовцев, главное, что команда очень хорошо вошла в сезон

Мисхат Фахрутдинов: для нас, динамовцев, главное, что команда очень хорошо вошла в сезон
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Заслуженный тренер России Мисхат Фахрутдинов поделился мнением о поражении московского «Динамо» в игре с «Металлургом» (2:4).

«Ничего страшного, весь сезон ещё впереди. «Магнитка» сегодня находится в отличном состоянии, это видно по таблице, тогда как у «Динамо» был четвёртый матч за шесть дней. Когда нет свежести, то кружева и проходят. Будет другое физическое состояние – увидим другой хоккей.

Для нас, динамовцев, самое главное, что команда очень хорошо вошла в чемпионат. Новый состав, новый тренерский штаб – в таких условиях старт крайне важен. И «Динамо» он удался: 22 очка в 13 матчах, первое место на Западе.

С первого матча заработало вновь сформированное лидерское звено Шипачёва, оно потянуло за собой команду. Но если в прошлом сезоне за первой тройкой была пропасть, то теперь команда подравнялась, есть хорошие открытия в низших звеньях, среди молодёжи.

Открытие в атаке? Интересен молодой Рашевский – видит игру, подвижен, прорезается бросок. Голевое чутьишко показал Чебыкин. Список тянущихся за Шипачёвым можно продолжать», – цитирует Фахрутдинова Russia-Hockey.

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