Мисхат Фахрутдинов: для нас, динамовцев, главное, что команда очень хорошо вошла в сезон

Заслуженный тренер России Мисхат Фахрутдинов поделился мнением о поражении московского «Динамо» в игре с «Металлургом» (2:4).

«Ничего страшного, весь сезон ещё впереди. «Магнитка» сегодня находится в отличном состоянии, это видно по таблице, тогда как у «Динамо» был четвёртый матч за шесть дней. Когда нет свежести, то кружева и проходят. Будет другое физическое состояние – увидим другой хоккей.

Для нас, динамовцев, самое главное, что команда очень хорошо вошла в чемпионат. Новый состав, новый тренерский штаб – в таких условиях старт крайне важен. И «Динамо» он удался: 22 очка в 13 матчах, первое место на Западе.



С первого матча заработало вновь сформированное лидерское звено Шипачёва, оно потянуло за собой команду. Но если в прошлом сезоне за первой тройкой была пропасть, то теперь команда подравнялась, есть хорошие открытия в низших звеньях, среди молодёжи.



Открытие в атаке? Интересен молодой Рашевский – видит игру, подвижен, прорезается бросок. Голевое чутьишко показал Чебыкин. Список тянущихся за Шипачёвым можно продолжать», – цитирует Фахрутдинова Russia-Hockey.