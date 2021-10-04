Кемпе — о победе над «Сочи»: игра была похожа на горки

Нападающий минского «Динамо» Марио Кемпе подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (7:3).
«Игра была похожа на горки. Не сказать, что соперник играл по какой-то определённой схеме, структуре. Это добавляло некоторые сложности. К тому же «Сочи» навязывал борьбу, старался сравнивать счёт.
Но в итоге мы справились, одержали уверенную победу. Были отрезки, когда мы играли очень здорово. Но есть детали, которые надо улучшать», – цитирует Кемпе официальный сайт КХЛ.
«Динамо» нанесло «Сочи» пятое поражение подряд в текущем сезоне. Команда из Минска одержала третью победу кряду, набрав 15 очков после 12 матчей.
В сезоне-2021/2022 Кемпе провёл 11 матчей и набрал в них семь очков: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Шведский хоккеист проводит первый сезон в «Динамо».
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