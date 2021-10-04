Сегодня, 4 октября, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» «Трактор» примет финский «Йокерит» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обе команды провели по 13 матчей в текущем сезоне. «Йокерит» набрал 22 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции, «Трактор» с 20 баллами занимает третью строчку на «Востоке».



Отметим, команда из Финляндии начала сезон с двух поражений от «Ак Барса» (0:3) и «Нефтехимика» (2:4), а после этого одержала 11 побед.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Трактор» прервать 11-матчевую победную серию «Йокерита»?»