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Красиков, Линдхольм, Галиев и Суворов — лучшие игроки пятой недели КХЛ

Красиков, Линдхольм, Галиев и Суворов — лучшие игроки пятой недели КХЛ
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Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков 5-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарём во второй раз в карьере признан Алексей Красиков («Спартак»), одержавший с командой две победы. По воротам Красикова было нанесено 60 бросков из которых он отразил 98,33%. Коэффициент надёжности составил 0,50. В матче с «Северсталью» (2:0) Красиков впервые в сезоне сыграл на ноль. Ранее Красиков был лучшим вратарём на 23-й неделе сезона-2019/2020.

Лучшим защитником впервые в карьере был признан Антон Линдхольм («Динамо» Минск), одержавший с командой три победы в трёх матчах. На счету Линдхольма 4 результативные передачи, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Хоккеист совершил пять силовых приёмов и заблокировал один бросок.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере был признан Станислав Галиев («Динамо» Москва), одержавший с командой три победы в четырёх матчах недели. На счету Галиева 7 (4+3) очков, в матчах с «Куньлунь Ред Стар» (5:3) и «Барысом» он стал автором победных шайб. Впервые Галиев стал лучшим нападающим на 22-й неделе сезона-2019/2020.

Лучшим новичком впервые в карьере был признан Александр Суворов («Динамо» Минск), одержавший с командой три победы в трёх матчах недели. На счету Суворова 3 (1+2) очка, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Среднее игровое время составило 7 минут и 53 секунды, Суворов совершил два силовых приёма, заблокировал один бросок и один раз на нём нарушали правила.

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