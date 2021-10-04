Хартли: сейчас главное — сохранять позитивный настрой. У нас отличный коллектив

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в преддверии встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» рассказал о причинах поражений омичей.
«Сейчас главное – сохранять позитивный настрой. У нас отличный коллектив. И тренеры, и игроки, и, думаю, болельщики согласятся в одном – в каждом из проигранных матчей был определённый компонент, который выпадал: то меньшинство, то большинство, то игра в равных составах. Когда все компоненты в порядке, тогда и приходят победы.
Сейчас ещё начало сезона, мы работаем над сыгранностью новичков, процесс идёт. Взять прошлый матч: мы дважды отставали с разницей в две шайбы, но не опускали руки. Это главное. У нас есть характер, всё будет в порядке. Предыдущий матч в Екатеринбурге мы провели очень уверенно. Хоккей – игра ошибок, но и одновременно это игра деталей. Важно полное понимание того, что нужно делать. Некоторое недопонимание у новичков присутствует, но это нормально», – сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
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