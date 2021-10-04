Жарков — об «Авангарде»: думаю, победы сами по себе придут, потому что команда бьётся

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков в преддверии встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» рассказал об отношениях в коллективе.
«Радует то, что в команде нет панического настроения, никто ни на кого пальцем не тыкает, все держатся единым костяком.
Пути к победе? Думаю, они сами по себе придут, потому что команда бьётся. Даже по вчерашней игре было видно: когда 0:2 проигрывали, никто не опустил руки. Где-то сравняли, где-то эмоции захлестнули, пропустили обратный гол, но думаю, всё наработается. Команда всё ближе притрётся, и думаю, всё нормально будет, я даже не переживаю.
Всё равно где-то мы притираемся, где-то новички привыкают к системе. Всё равно где-то тебя захлёстывает, где-то ты тренировался 10 лет в одной школе, а тут новые требования, и может где-то что-то не срабатывать. Так что думаю, нужно просто чуть времени. Время у нас есть, можем сейчас понять, какие ошибки, что нам надо делать, для чего и куда надо двигаться. Думаю, у нас всё будет в порядке», – сказал Жарков в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
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