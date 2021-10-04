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Тестовые соревнования перед ОИ-2022 пройдут в Китае с октября по декабрь

Тестовые соревнования перед ОИ-2022 пройдут в Китае с октября по декабрь
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Тестовые соревнования перед Олимпийскими играми — 2022, которые пройдут в Пекине, состоятся с 5 октября по 31 декабря.

«На данный момент ожидается, что более двух тысяч спортсменов, сопровождающих команды официальных лиц, международных технических специалистов, а также специалистов по хронометражу и подсчёту очков приедут в Китай для участия в различных международных соревнованиях и тренировочных неделях», – цитирует директора отдела по управлению спортивными объектами оргкомитета Игр-2022 Яо Хуэя «Р-Спорт».

Тестовые соревнования пройдут по конькобежному спорту, скелетону, фигурному катанию, шорт-треку, санному спорту, кёрлингу, хоккею, бобслею, биатлону, кёрлингу на колясках и другим видам.

Они пройдут на олимпийских объектах, расположенных в трёх кластерах – Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Планируется, что для участия в них в Китай приедет около двух тысяч человек.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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