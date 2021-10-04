«Амур» одержал победу над «Витязем» после серии буллитов

Сегодня, 4 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).



Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт открыл счёт на 40-й минуте с передачи Микса Индрашиса. Эта встреча стала для Одетта девятой подряд, в которой ему удалось набрать очки за результативность.



На 41-й минуте Давид Томашек сравнял счёт – ему ассистировал Владимир Галузин.

После 14 игр подмосковная команда набрала 13 очков и расположилась на 9-м месте в таблице Западной конференции, отставая от «Северстали» по дополнительным показателям.



«Амур» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место на Востоке.