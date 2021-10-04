«Амур» одержал победу над «Витязем» после серии буллитов
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Сегодня, 4 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт открыл счёт на 40-й минуте с передачи Микса Индрашиса. Эта встреча стала для Одетта девятой подряд, в которой ему удалось набрать очки за результативность.
На 41-й минуте Давид Томашек сравнял счёт – ему ассистировал Владимир Галузин.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2021, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Б
Витязь
Московская область
0:1 Одетт (Индрашис) – 39:26' (5x5) 1:1 Томашек (Галузин) – 40:26' (5x5) 2:1 Горшков – 65:00' (ПБ)
После 14 игр подмосковная команда набрала 13 очков и расположилась на 9-м месте в таблице Западной конференции, отставая от «Северстали» по дополнительным показателям.
«Амур» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место на Востоке.
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