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«Амур» одержал победу над «Витязем» после серии буллитов

«Амур» одержал победу над «Витязем» после серии буллитов
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Сегодня, 4 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт открыл счёт на 40-й минуте с передачи Микса Индрашиса. Эта встреча стала для Одетта девятой подряд, в которой ему удалось набрать очки за результативность.

На 41-й минуте Давид Томашек сравнял счёт – ему ассистировал Владимир Галузин.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2021, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Б
Витязь
Московская область
0:1 Одетт (Индрашис) – 39:26' (5x5)   1:1 Томашек (Галузин) – 40:26' (5x5)   2:1 Горшков – 65:00' (ПБ)

После 14 игр подмосковная команда набрала 13 очков и расположилась на 9-м месте в таблице Западной конференции, отставая от «Северстали» по дополнительным показателям.

«Амур» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место на Востоке.

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