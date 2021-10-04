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Доброхвалов — о ESPN: в США много россиян, которые хотят следить за соотечественниками

Доброхвалов — о ESPN: в США много россиян, которые хотят следить за соотечественниками
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Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов прокомментировал показ матчей лиги на ESPN+.

«Безусловно, главная задача — популяризировать КХЛ на американском рынке, привлечь новую аудиторию. Причём речь не только о болельщиках. Мы осведомлены, что в США проживает множество россиян, которые хотели бы следить за выступающими на родине отечественными хоккеистами. Но при этом нам также интересно понять, насколько мы конкурентны в подобной среде, насколько качественный продукт создаём. Спустя несколько месяцев сможем оценить это на основании рейтинга, доли аудитории», — цитирует Доброхвалова Russia Today.

Напомним, ESPN+ покажет в США более 130 матчей КХЛ в сезоне-2021/2022, включая все игры плей-офф Кубка Гагарина. Вещатель будет транслировать две игры в неделю.

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