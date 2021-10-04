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Капитан «Динамо» Вадим Шипачёв избежал дисквалификации за удар соперника между ног

Капитан «Динамо» Вадим Шипачёв избежал дисквалификации за удар соперника между ног
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По итогам матча между московским «Динамо» и «Металлургом» (2:4) нападающему бело-голубых Вадиму Шипачёву грозила одноматчевая дисквалификация, однако спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ ограничился штрафом.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Вадима Шипачева по п.1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», – написала пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче «Динамо» встретится с московским ЦСКА 6 октября. После 13 игр бело-голубые возглавляют таблицу Западной конференции.

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