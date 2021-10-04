«Сибирь» проводит матч с «Торпедо» с нашивками в честь Всемирного дня защиты животных

Сегодня, 4 октября, в Новосибирске «Сибирь» встречается с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. К 18-й минуте гости ведут в счёте 3:0.



Новосибирцы вышли на игру с нашивками, на которых изображены лапки животных — клуб сообщил в «Твиттере», что акция посвящена Всемирному дню защиты животных.

Фото доступны в официальном твиттер-аккаунте ХК «Сибирь».

После 12 матчей «Сибирь» набрала девять очков и сейчас занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы одержали всего три победы: обыграли «Торпедо» (3:0), «Куньлунь Ред Стар» (1:0) и «Салават Юлаев» (3:1).



«Торпедо» имеет в своём активе 12 баллов после 13 матчей, расположившись на 10-м месте Запада.