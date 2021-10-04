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«Сибирь» проводит матч с «Торпедо» с нашивками в честь Всемирного дня защиты животных

«Сибирь» проводит матч с «Торпедо» с нашивками в честь Всемирного дня защиты животных
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Сегодня, 4 октября, в Новосибирске «Сибирь» встречается с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. К 18-й минуте гости ведут в счёте 3:0.

Новосибирцы вышли на игру с нашивками, на которых изображены лапки животных — клуб сообщил в «Твиттере», что акция посвящена Всемирному дню защиты животных.

Фото доступны в официальном твиттер-аккаунте ХК «Сибирь».

После 12 матчей «Сибирь» набрала девять очков и сейчас занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы одержали всего три победы: обыграли «Торпедо» (3:0), «Куньлунь Ред Стар» (1:0) и «Салават Юлаев» (3:1).

«Торпедо» имеет в своём активе 12 баллов после 13 матчей, расположившись на 10-м месте Запада.

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