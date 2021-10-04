«Сибирь» пропустила три гола за 11 минут в игре с «Торпедо», Красоткин заменил Сятери

В эти минуте в Новосибирске «Сибирь» встречается с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После второго периода гости ведут в счёте 3:0.



Хозяева пропустили три шайбы за 11 минут. На 3-й минуте счёт открыл Зият Пайгин, через две минуты удвоил преимущество «Торпедо» Кенни Агостино. Оба гола были забиты в ситуации «пять на четыре».



Третью шайбу на 11-й минуте забросил Энди Мили, после чего «Сибирь» произвела замену голкипера. Вместо Харри Сятери в игру вошёл Антон Красоткин.

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После 12 матчей «Сибирь» набрала девять очков и сейчас занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Торпедо» имеет в своём активе 12 баллов после 13 матчей, расположившись на 10-м месте Запада.