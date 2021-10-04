Мищенко — о матче с минским «Динамо»: соперник сунул перчатку в лицо, пришлось драться

Защитник ХК «Сочи» Иван Мищенко прокомментировал игру с минским «Динамо» (3:7), а также драку с его участием.



«Конечно, хочется выигрывать. Но, если зацикливаться на неудачной серии, ничего хорошего не выйдет. Надо выходить на каждый матч так, как он будто он самый важный. Надеюсь, что нам удастся как можно скорее начать побеждать.



В игре с «Динамо» слишком много пропустили? Очень много было эмоций. Возможно, даже лишних эмоций. Новый тренер, новая тактика… Каждый хотел доказать, что достоин места в составе. Мы бились, думаю, никто нас не упрекнёт в отсутствии желания. Но голов много пропустили, согласен.



Андрей Назаров на пресс-конференции признался, что действительно сам немного переборщил с психологическими вливаниями? Не скажу, что было что-то особенное перед игрой. Мне кажется, каждый из нас и без каких-то дополнительных слов понимал, что надо прерывать неудачную серию. Но эмоции нас захлестнули.



Мне кажется, уже вчера можно было заметить, что борьбы стало больше. Втыкались в соперника, старались играть без прокатов. Добавили в агрессии, старались в каждой смене навязать жёсткую борьбу. Тренировки стали чуть другими. Мы должны научиться играть в хоккей, где требуется отдавать много энергии. Сейчас тяжело перестраиваться, но потом, уверен, станет легче.



«Сочи» пострадал вчера в том числе из-за большого количества удалений? Да, это мы понимаем. Но повторю: первая игра с новым тренером, много эмоций. Отсюда и удаления. От большого желания выиграть. Уверен, что завтра сыграем гораздо дисциплинированнее.

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Драка? На синей линии столкнулись, потом соперник сунул мне перчатку в лицо. Тут мне уже ничего не оставалось, кроме как начать с ним драться.



Никто в итоге акцентированно не попал? Да. Всё мимо полетело (улыбается). Раньше дрался раза три-четыре всего. В «Сочи» подрался впервые.



Что Андрей Викторович сказал после игры? Пока ничего. Вечером собрание, наверное, что-то тогда скажет. На первом собрании он сказал, что надо играть для болельщиков и каждый должен сделать так, чтобы наш хоккей было интересно смотреть», — приводит слова Мищенко пресс-служба клуба.