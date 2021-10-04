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Андриевский — об 1:2 с «Динамо» Р: обидно проигрывать такие матчи, сыграли беззубо в атаке

Андриевский — об 1:2 с «Динамо» Р: обидно проигрывать такие матчи, сыграли беззубо в атаке
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Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с рижским «Динамо» (1:2).

«Обидно проигрывать такие матчи. Если убрать некоторые нюансы, то я считаю, что равная игра была. Единственное, нам не хватило остроты у чужих ворот. Как-то так беззубо сыграли сегодня в атаке, создали совсем мало голевых моментов.

Но даже при такой игре могли выйти в овертайм. Но, к сожалению, допустили роковую ошибку за несколько минут до конца. Будем готовиться к следующей игре.

Почему рижское «Динамо» такой неудобный соперник для «Адмирала»? Не знаю, с чем это связано. Мы настраиваемся на всех соперников одинаково, на победу. К сожалению, сегодня получилось так», – цитирует Андриевского пресс-служба клуба.

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