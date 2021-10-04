«Йокерит» прервал серию из 11 побед подряд, по буллитам уступив «Трактору»

«Трактор» по буллитам обыграл «Йокерит» во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0). Матч прошёл в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».
Счёт в матче на второй минуте открыл нападающий хозяев Никита Тертышный. Томаш Гика и Лукаш Седлак легко проскочили в зону атаки, далее Седлак вылез на пятак и скинул шайбу к дальней штанге, откуда Тертышный с двух попыток поразил цель.
На 23-й минуте удвоил преимущество «Трактора» Марсель Шолохов, забросив свою первую шайбу с января 2019 года. Вячеслав Основин вдоль левого борта уехал за ворота «Йокерита», далее Егор Фатеев помог сделать передачу на пятак, откуда Шолохов совершил точный бросок.
На 26-й минуте одну шайбу в составе «Йокерита» отыграл Никлас Йенсен. Никлас Фриман нашёл Брайана О'Нилла за воротами хозяев, тот быстро перевёл шайбу на пятак на Йенсена, который исполнил бросок в касание в девятку.
Сравнял счёт на 46-й минуте матча Джордан Шрёдер, пройдя вдоль правого борта в зону соперника, где совершил кистевой бросок.
В серии буллитов у «Трактора» отличились Ткачёв и Гика, у «Йокерита» — Коссила.
Отметим, что финский клуб потерпел первое поражение за 12 матчей.
В следующем матче, в четверг, 7 октября, «Трактор» сыграет в гостях с «Амуром». «Йокерит» в среду, 6 октября, проведёт гостевую встречу с «Автомобилистом».
- 4 октября 2021
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