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«Йокерит» прервал серию из 11 побед подряд, по буллитам уступив «Трактору»

«Йокерит» прервал серию из 11 побед подряд, по буллитам уступив «Трактору»
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«Трактор» по буллитам обыграл «Йокерит» во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0). Матч прошёл в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

Счёт в матче на второй минуте открыл нападающий хозяев Никита Тертышный. Томаш Гика и Лукаш Седлак легко проскочили в зону атаки, далее Седлак вылез на пятак и скинул шайбу к дальней штанге, откуда Тертышный с двух попыток поразил цель.

На 23-й минуте удвоил преимущество «Трактора» Марсель Шолохов, забросив свою первую шайбу с января 2019 года. Вячеслав Основин вдоль левого борта уехал за ворота «Йокерита», далее Егор Фатеев помог сделать передачу на пятак, откуда Шолохов совершил точный бросок.

На 26-й минуте одну шайбу в составе «Йокерита» отыграл Никлас Йенсен. Никлас Фриман нашёл Брайана О'Нилла за воротами хозяев, тот быстро перевёл шайбу на пятак на Йенсена, который исполнил бросок в касание в девятку.

Сравнял счёт на 46-й минуте матча Джордан Шрёдер, пройдя вдоль правого борта в зону соперника, где совершил кистевой бросок.

В серии буллитов у «Трактора» отличились Ткачёв и Гика, у «Йокерита» — Коссила.

Отметим, что финский клуб потерпел первое поражение за 12 матчей.

В следующем матче, в четверг, 7 октября, «Трактор» сыграет в гостях с «Амуром». «Йокерит» в среду, 6 октября, проведёт гостевую встречу с «Автомобилистом».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2021, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Йокерит
Хельсинки
1:0 Тертышный – 01:30' (5x5)   2:0 Шолохов (Фатеев) – 22:29' (5x5)   2:1 Йенсен (О'Нилл, Фриман) – 25:59' (5x5)   2:2 Шрёдер (Скленичка, Лескинен) – 45:25' (5x5)   3:2 Гика – 65:00' (ПБ)
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