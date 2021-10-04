Илья Проскуряков может продолжить карьеру в чемпионате Беларуси

Экс-вратарь ЦСКА и «Металлурга» Илья Проскуряков может продолжить карьеру в Беларуси.
Как сообщает телеграм-канал «Белорусский хоккей», голкипер попал в сферу интересов «Юность-Минск».
В прошедшем сезоне 34-летний вратарь выступал за рижское «Динамо» в КХЛ. В 14 играх он заработал коэффициент надёжности 3.09, имея процент отражённых бросков 88,7%.
В июле вратарь подписал контракт с московским «Динамо», но уже в августе покинул клуб, находясь в статусе свободного агента. За карьеру он также выступал за «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югру» и «Сочи» и рижское «Динамо».
Отметим, что Проскуряков стал первым вратарём в истории КХЛ, забившим гол. Произошло это 26 января 2009 года в гостевом матче «Металлурга», за который выступал голкипер, с казанским «Ак Барсом» (2:0) за 15 секунд до конца третьего периода, когда ворота казанцев покинул вратарь, заменившись на шестого полевого игрока.
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