Илья Проскуряков может продолжить карьеру в чемпионате Беларуси

Экс-вратарь ЦСКА и «Металлурга» Илья Проскуряков может продолжить карьеру в Беларуси.



Как сообщает телеграм-канал «Белорусский хоккей», голкипер попал в сферу интересов «Юность-Минск».



В прошедшем сезоне 34-летний вратарь выступал за рижское «Динамо» в КХЛ. В 14 играх он заработал коэффициент надёжности 3.09, имея процент отражённых бросков 88,7%.



В июле вратарь подписал контракт с московским «Динамо», но уже в августе покинул клуб, находясь в статусе свободного агента. За карьеру он также выступал за «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югру» и «Сочи» и рижское «Динамо».



Отметим, что Проскуряков стал первым вратарём в истории КХЛ, забившим гол. Произошло это 26 января 2009 года в гостевом матче «Металлурга», за который выступал голкипер, с казанским «Ак Барсом» (2:0) за 15 секунд до конца третьего периода, когда ворота казанцев покинул вратарь, заменившись на шестого полевого игрока.