Шашков: «Сибири» нужно начать от простоты, наворачивать на ворота, забить грязный гол

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (0:3).



«Первый период был тяжёлый, не хватало уверенности, нужно было почувствовать скорость мышления. Во втором периоде уже получше стало. Что старался придать команде? Что и любой нападающий: агрессии, бросков на пятак, на ворота, передачи, пользу принести.



Как прошёл этот месяц с эмоциональной точки зрения? Прооперировали, восстановился, готовился к матчам. Пытался ли раньше времени выйти? Попробовал, день паузы, ещё раз покатался. Потом уже начал каждый день тренироваться. Но так, чтобы раньше выскочить – нет.



Начало игры плохое, так нельзя матчи начинать, когда два удаления – два гола пропускаем, а потом нам ещё одну забивают. 10-я минута матча, а счёт 0:3 – так нельзя играть. И поэтому правильно тренер говорит: мы должны работать над своей игрой, каждый должен выполнять свою работу, чтобы была победа.



Стало сюрпризом, что «Торпедо» с первых смен пошло в давление? Все команды сейчас в основном играют в давление. Получилось, что два удаления, и показалось, что инициатива в начале матча на их стороне. Нужно было не пропускать в меньшинстве, и тогда игра бы выровнялась.



Нужно начать от простоты, наворачивать на ворота, забить чёрный гол и начать так каждому нападающему. И тогда пойдут и голы, и в большинстве в том числе. Нужен такой же грязный гол. Но парни отрабатывают, мы готовимся, но пока не идёт. Думаю, что всё будет в порядке.



От меня ждать более агрессивный и простой хоккей? Конечно, я играю в хоккей, который умею, и выдумывать не стоит», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.