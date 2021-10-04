Детский тренер Назарова: у него есть поклонники и те, кто ждут от него провала в «Сочи»

Детский тренер Андрея Назарова Виктор Перегудов поделился мнением о назначении 47-летнего специалиста в «Сочи», а также прокомментировал итоги первого матча с минским «Динамо» (3:7).



«Конечно, я очень сильно обрадовался. В ХК «Сочи» много молодёжи: он любит работать с такими игроками, а они – с ним. Смотрел матч с минским «Динамо», когда они проиграли 3:7. Это поражение, конечно, огорчило. Но белорусская команда уверенно входит в восьмёрку и у неё большой атакующий потенциал. Андрей сразу начал прессовать по всему полю, но игроков на это немного не хватило. А так, думаю, пройдёт два-три матча и всё будет нормально.



Ещё больше давления со стороны журналистов тоже будет? Да, будут задавать ему вопросики. И после матча с минским «Динамо» у Андрея был политический ответ про Лукашенко. Но он разбирается не только в хоккее, но и в политике, и в жизни. Назаров никогда за словом в карман не полезет. Бывают и осечки, но что делать – такая работа. От него ждут «жареного», подогревают его, а он человек эмоциональный и ответить всегда может. Иногда неадекватно – но такой уж Назар.



Как часто с ним общаюсь? Андрей весной, летом приезжал в Челябинск, а по телефону мы постоянно общаемся.



Я его знаю с шести лет. Он кажется суровым, но на самом деле очень добрый, всегда приходит на помощь. Андрей – образованный человек, разбирается и в хоккее, и в культуре, и в науке, и в политике, вообще во всех сферах жизни. У него есть поклонники и те, кто ждут от него провала.



Очень хочется, чтобы у него получилось. Я после игры «Сочи» с «Динамо» ночь не спал, переживал. В Минске ещё тренером вратарей работает другой мой воспитанник – Андрей Мезин, они оба начинали у меня в команде 1974 года рождения. Во время трансляции их постоянно показывали», — приводит слова Перегудова «РБ Спорт».